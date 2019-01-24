Ориентир на внешние рынки. Как в стране поддерживают отечественных экспортеров

Воспользоваться услугами компании KazakhExport может любое действующее предприятие Казахстана по производству несырьевых товаров.

Расширяя географию

Успешно реализовывать свои товары на зарубежных рынках, отечественным предпринимателям помогает своевременная страховая поддержка экспорта товаров и услуг. Так, на рынках Узбекистана, Китая, Японии и Чехии появилось масло казахстанских производителей "Шымкентмай", "Сей-Нар" и "Kaz-Ir Agro" . К примеру, предприятию "Сей-Нар" предоставлена страховая защита банковского займа по обязательствам перед банком в размере двух миллиардов тенге. Таким образом, компания сможет обеспечить бесперебойное производство в течение всего года и изготовить до 9000 тонн масла с последующим экспортом в Китай.

Росту не минерального экспорта в приоритетных отраслях экономики способствует также и выход на внешние рынки казахстанских автопроизводителей. Впервые автобусы отечественной сборки поставлены на экспорт в Таджикистан компанией "Hyundai Trans Auto".

Еще одна казахстанская компания расширила свое присутствие на зарубежных рынках благодаря своевременной страховой поддержке. Так, предприятие по производству замороженных полуфабрикатов "Айсберг ПВ" заключило контракт с российской компанией, специализирующейся на продаже пищевой продукции из Казахстана и совершило первую поставку полуфабрикатов в Москву.

Под маркой "Cделано в Казахстане" успешно конкурирует на внешних рынках и производство овощей без ГМО. Продукцию "Green Land Alatau» выращивают по специальной технологии интерплантинга и собирают урожай практически круглогодично.

Выше перечислена лишь малая часть отечественных предприятий, которым оказал поддержку KazakhExport. При помощи национальной компании 70 экспортеров наладили поставки за рубеж на общую сумму заключенных контрактов более 400 млрд тенге только за последний год.

Как выйти на экспорт безболезненно?

Для предоставления помощи предпринимателю на каждом этапе экспортного цикла и была создана экспортная страховая компания KazakhExport. По словам, Председателя Правления Руслана Искакова, у компании имеется целый арсенал необходимых инструментов поддержки

несырьевого экспорта. Но при выходе на внешние рынки, предприниматели сталкиваются с дефицитом оборотных средств. У порядка 70% экспортеров существует проблема необходимости поддержания объема производства, требующая наличия определенного оборотного капитала. Для этого у KazakhExport запущены специальные услуги и программы с Банками Второго Уровня (БВУ), Банком Развития Казахстана и Аграрно-Кредитной корпорацией (АКК) для сельхозпроизводителей по кредитованию экспортеров под страховое покрытие национальной компании.

"Мы помогаем решить проблемы нехватки оборотных средств и отсутствия залогов, предоставляя в качестве обеспечения нашу страховую защиту, она работает практически как гарантия. Соответственно, любой кредитор, будь то коммерческие банки или институт развития, может профинансировать экспортера под залог страхового покрытия KazakhExport», - рассказал Руслан Искаков.

Рост объемов поддержки KazakhExport

За прошлый год KazakhExport принял страховые обязательства для поддержки отечественных экспортеров в объеме более 90 млрд тенге. Для сравнения, в 2017 году эта сумма составляла 40 млрд тенге, а в 2014 году - порядка 5 млрд тенге. На сегодняшний день прогресс очевиден - каждый год прирост объемов поддержки практически стопроцентный. В этой связи растет и количество предприятий, которые воспользовались услугами KazakhExport.

Восходящая динамика, в первую очередь, показатель роста заинтересованных предпринимателей в инструментах государственной поддержи. Все больше предприятий обращаются за услугами страхования для успешного выхода на экспортные рынки, а также для устранения коммерческих и политических рисков. А это значит, что экспортеры готовы выходить на внешние рынки, в особенности из таких отраслей как: машиностроение, металлообработка, пищевая промышленность.

Как получить поддержку от государства?

О казахстанских производителях в скором времени узнают еще больше стран дальнего и ближнего зарубежья. KazakhExport планирует открыть 11 офисов зарубежных представителей и основными их функциями будет распространение информации об инструментах поддержки экспортеров среди потенциальных покупателей.

Кроме этого, у казахстанских экспортеров появится возможность использовать финансирование для экспортных операций от иностранных банков. KazakhExport планирует перенять опыт России, США, Германии и других стран в части привлечения "длинных дешевых» ресурсов, для покупки товаров из Казахстана под страховое покрытие национальной компании.

К слову, воспользоваться услугами компании KazakhExport может любое действующее предприятие Казахстана по производству несырьевых товаров, в планах которого выйти на международные рынки и обезопасить свой бизнес от нежелательных рисков. Для удобства предпринимателей, за каждым регионом Казахстана закреплен отдельный менеджер, к которому можно обратиться для получения информации о способах страхования KazakhExport. Более подробно с инструментами господдержки в сфере несырьевого экспорта, можно ознакомиться на сайте www.keg.kz.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!