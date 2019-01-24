В Павлодаре опасные медицинские отходы хранили под открытым небом

За нарушение экологических требований ТОО "Утилизация" оштрафовано на 144 300 тенге.

Департамент экологии по Павлодарской области выявил незаконную деятельность, связанную с незаконным обращением с опасными медицинскими отходами, представляющим высокую экологическую и санитарно-эпидемиологическую опасность для жителей Павлодара, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"На основании обращения общественного объединения "Эком" государственные экологические инспекторы провели внеплановую проверку ТОО "Утилизация" на предмет соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан. Во время выезда в центральную промышленную зону, где расположена производственная база ТОО было установлено, что вопреки экологическим и санитарным требованиям на земельном участке под открытым небом в полиэтиленовых мешках размещаются медицинские отходы класса "Б" и "В" в объеме 27,8 кубических метров, которые сжигаются в кустарной печи, также расположенной на данном участке", - сообщили в ведомстве.

Собственником данных отходов является ТОО "Утилизация".

"По своей характеристике обнаруженные медицинские отходы являются экологически опасными отходами янтарного уровня: инфицированные либо потенциально инфицированными предметами, загрязненные кровью и другими биологическим жидкостями предметами (шприцы, системы и.т.д), которые могут привести к чрезвычайной санитарно-эпидемиологической обстановке", - расскзали в министерстве.

Согласно представленной управлением здравоохранения информации установлено, что "Утилизация" в течение 2018 года оказывала услуги восьми медицинским учреждениям, таким как Павлодарские городские больницы №1 и №3, поликлиники города Экибастуз №2 и №3, Железинская и Иртышская центральные районные больницы. Всего в незаконном обороте находилось 47,7 тонн отходов.

На территории земельного участка установлена бытовая печь (кустарного производства) в которой производится сжигание медицинских отходов, при этом осуществляются выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, ТОО "Утилизация" осуществляет прием и сжигание медицинских отходов без заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию по обустройству площадки для приема медицинских отходов и установки печи для их сжигания, а также без разрешения на эмиссии в окружающую среду.

"За нарушение экологических требований ТОО "Утилизация" привлечено к административной ответственности по статьям 328 и 322 Кодекса "Об административных правонарушениях" на общую сумму 144 300 тенге. Противоправными действиями окружающей среде нанесен ущерб на сумму 1 712 529 тенге, нарушителю выданы предписания по их возмещению", - отметили в Минэнерго.

Акиму Павлодара направлено обращение для принятия мер по утилизации незаконно размещенных медицинских отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Управлениям здравоохранения и образования направлены информационные письма о необходимости соблюдения экологических требований при проведении государственных закупок на оказание услуг по утилизации медицинских отходов.

В департамент охраны общественного здоровья также направлено обращение о проведении проверки незаконной деятельности нарушителя и медицинских учреждений, вступивших с ним в договорные отношения.

Специализированным межрайонным экономическим судом Павлодарской области 18-го января текущего года вынесено определение об удовлетворении заявления департамента экологии по обеспечению иска к ТОО "Утилизация" о приостановке незаконной деятельности, представляющего угрозу для здоровья населения и окружающей среды.

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