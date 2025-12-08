#Казахстан в сравнении
Общество

Опасные ртутные отходы хранили в детсадах и школах в области Жетысу

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 01:07 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Алакольского района области Жетысу выявила нарушения санитарных требований при хранении опасных ртутьсодержащих отходов в образовательных учреждениях, сообщает Zakon.kz.

По итогам проверки угрозу для здоровья почти 3,5 тысячи детей и сотрудников удалось устранить, сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно санитарным правилам, отработанные ртутьсодержащие лампы должны содержаться в специально оборудованных помещениях, исключающих доступ учащихся, и подлежат последующей утилизации в установленном порядке. Однако, как установила прокуратура, в ряде школ и государственных детских садов 436 неисправных ламп длительное время хранились в непредусмотренных местах – подвалах и складских помещениях.

В ведомстве отметили, что подобная практика создавала прямую угрозу здоровью детей и сотрудников учреждений.

"По результатам рассмотрения акта надзора нарушения полностью устранены, опасные отходы вывезены в соответствии с требованиями законодательства", – уточнили в прокуратуре.

В итоге обеспечена защита прав 3 458 граждан, включая 2 947 учащихся и 511 работников образовательных организаций.

Ранее стало известно, что в Казахстане будут проводить плановые и внеплановые проверки школ и детсадов.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
