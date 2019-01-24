К казахстанской инициативе "Зеленый Мост" могут присоединиться КНР и Корея

Эта инициатива выдвинута Казахстаном для перехода к "зеленой экономике" в 2010 году.

Руководитель международного Центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Рапиль Жошыбаев сообщил о намерениях Китайской Народной республики (КНР) и Южной Кореи присоединиться к казахстанской инициативе "Зеленый мост", передает корреспондент Zakon.kz.

"Деятельность Центра, безусловно, оживит программу партнерства "Зеленый Мост", к которой уже присоединились 16 стран и 16 организаций, и придаст новый импульс такой крупной международной экологической инициативе Казахстана. В этом году мы планируем,что к этой программе присоединится наш сосед - Китайская Народная Республика (КНР), также Южная Корея, я думаю,вступит в этом году в нашу программу "Зеленый мост", - сказал он на круглом столе "Устойчивая городская инфраструктура в Казахстане: показатели зеленого строительства".

Напомним, экологическая инициатива Казахстана для развития Европейско-Азиатско-Тихоокеанского партнерства "Зеленый мост" была выдвинута Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым на III-м Астанинском экономическом форуме в мае 2010 года. Она направлена на переход к "зеленой экономике" на основе многостороннего партнерства с бизнесом, общественностью и международного сотрудничества. Позже, в 2012 году, она была включена в итоговую Декларацию "Рио+20".

Наряду с этим Жошыбаев сообщил, что в Казахстане готовятся законодательные поправки и на уровне законов будут даны определения таким понятиям как "зеленая энергетика" и "зеленая технология".

По его словам, первый технологический центр в Центральной Азии станет стабильной институциональной основой для устойчивых инвестиций, эффективным механизмом новых зеленых технологий, новаций из развитых стран в развивающий мир.

"Одной из задач Центра является содействие более гармоничному согласованию экономического, социального и экологического факторов устойчивого развития, которое будет приемлемо для всех групп стран, как развитых, так и развивающихся", - подчеркнул глава Центра.

Он добавил, что международный Центр зеленых технологий и инвестиционных проектов содействует ускоренному переходу Казахстана к зеленой экономике, а деятельностью Центра является управление зелеными проектами, их продвижение, распространение зеленых знаний и трансферт технологий.

"Создание Центра стало очередным шагом по укреплению институциональной базы страны в сфере охраны окружающей среды", - указал выступающий.

В этом году Казахстан представит Добровольный национальный обзор по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) на полях Политического форума ООН высокого уровня в г. Нью-Йорк (США).

"Мы полагаем, что реализация наших инициатив может послужить толчком для достижения целей устойчивого развития, в частности в следующих пунктах: чистая вода, доступная энергия, инновационная инфраструктура, устойчивые города и населенные пункты", - заключил Жошыбаев.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!