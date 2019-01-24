Приход к власти исламистов в Казахстане невозможен в принципе – эксперт

Не надо искать "исламских революционеров" на нашем политическом поле.

Существует экспертное мнение, что в Казахстане исламисты способны прийти к власти. Zakon.kz попросил прокомментировать этот вопрос директора Института геополитических исследований, доктора исторических наук, профессора кафедры религиоведения ЕНУ им. Л. Гумилева Асылбека Избаирова.

- Асылбек Каримович, как вы в целом оцениваете религиозную ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день в Казахстане?

- Религиозная ситуация в нашей стране стабильная, государство уверенно держит руку на пульсе. Это подтверждают и последние события – уникальная гуманитарная операция по возвращению 47-и казахстанских граждан из Сирии, которая прошла по поручению Президента, задержание группы иностранных террористов в Алматы, судебный процесс по делу радикалов, который проходит сейчас в Актобе и так далее.

- Один из казахстанских экспертов высказал мнение о возможности прихода к власти радикальных исламистов с вытекающими отсюда последствиями. Такое возможно?

- Однозначно, нет! У нас в Казахстане нет ни одной религиозной группы, реально способной прийти к власти. Это невозможно в принципе. Ни сейчас, ни в обозримом будущем. Поэтому любые разговоры на эту тему происходят либо от недостаточной осведомленности, либо это откровенная провокация, запугивание.

- Многие социальные группы стремятся иметь своих людей во власти, чтобы лоббировать свои интересы, да и просто обеспечивать свою безопасность. Почему этого не могут делать религиозные общины?

- Лоббирование интересов и приход к власти – совершенно разные вещи, качественно различный масштаб. Максимум, на что могут быть способны те же религиозные группы в Казахстане – это попытки продвигать или находить своих лоббистов во властных структурах, да и то разве что на местном уровне.

- По-вашему, угроз псевдорелигиозного экстремизма в Казахстане можно особо не опасаться?

- К сожалению, это не так, угрозы существуют и вполне реальные. Экстремистские группы, которые есть в Казахстане, малочисленны и разрозненны, но мы все помним лето 2016-го, когда один человек целый день держал в напряжении такой мегаполис как Алматы, и вместе с ним всю страну.

И мы знаем по опыту других уголков планеты, что с дестабилизации одного региона (области, города) может начаться катастрофа в масштабах государства. И для такой дестабилизации может оказаться достаточно действий небольшой группы. Не забудем и о внешних факторах, о чем я уже не раз говорил, в том числе в интервью вашему сайту.

- Если я вас правильно поняла, псевдорелигиозный экстремизм в Казахстане имеет сугубо внешнее происхождение?

- Соответствующий контингент у нас имеется, "свой" собственный, хотя, к счастью, довольно малочисленный, но как показывает опыт, без подпитки извне такие группы не функционируют. В том числе потому, что самому казахстанскому обществу это органически чуждо. Вспомним, что толчком для наиболее резонансных террористических актов были "фетвы" извне. Вообще, такфиризм как явление в начале 2000-х годов проник к нам с Северного Кавказа через Астрахань. Недавно задержанная в Алматы террористическая группа вообще состояла не из казахстанцев.

- Какие экспертные рекомендации могли бы вы дать по обеспечению нашей общей безопасности?

- Первое - быть начеку, но при этом правильно определять источник угрозы, не искать "исламских революционеров" на нашем политическом поле и, тем более, не усматривать угрозу обществу в практикующих мусульманах как таковых. Второе - своевременно выявлять экстремистские ячейки на местах и оперативно обезвреживать их, а также пресекать каналы той самой подпитки извне. Это задача спецслужб.

- А какую позицию должно занимать государство в целом?

- Поддерживать традиционную конфессию большинства (разумеется, в рамках законодательства), а также баланс между религиозностью и развитым национальным самосознанием. Корни ислама в нашей истории очень глубоки. Гордость за историю своих предков станет надежным "предохранителем" от губительных крайностей.

Кстати, именно для проведения такой политики широчайшие возможности открывают базовые положения программной статьи Президента "Семь граней Великой степи".

Как сказал Елбасы в недавно опубликованной видеозаписи, "Бір Құдай бар жалғыз, Одан басқа ешкім жоқ. Жүректе сенім болу керек, сол сеніммен жүру керек" ("Есть единый Бог, кроме Него другого нет. В сердце должна быть вера, с этой верой надо жить").

Торгын Нурсеитова

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