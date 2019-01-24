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Действующая нарколаборатория обнаружена в Алматинской области

При обыске обнаружено несколько килограммов наркотиков, часть из которых оказалась марихуаной с неизвестной пока примесью.

Фото : Vologda-poisk.ru24 января 2019, 14:34

Двое жителей Алматинской области были задержаны по подозрению в сбыте марихуаны с неизвестными примесями. Благодаря этому, удалось выявить действующую нарколабораторию, занимавшуюся производством нового вида зелья, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства оперативники Управления по борьбе с наркобизнесом совместно с ДКНБ провели оперативные мероприятия, в ходе которых изъяли крупную партию наркотиков и задержали двух мужчин, подозреваемых в торговле наркотиков с использованием Интернета.

"Оперативные мероприятия по выявлению этой наркоточки проводились со всеми предосторожностями. В результате на территории одного из районов удалось выявить небольшую лабораторию, где осуществлялась производство наркотиков, их расфасовка по дозам с последующим распространением. Там же обнаружено свыше шести килограммов наркотиков, часть из которых оказалась обычной марихуаной, а другая, неизвестной пока примесью, предположительно, синтетического происхождения", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что задержанные помещены в изолятор временного содержания, а используемая для производства наркотиков примесь направлена на экспертизу. Досудебное расследование по факту продолжается в производстве областной полиции.


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