Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области

В селе Косозен Алматинской обаласти обнаружили и ликвидировали нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По факту начато досудебное расследование за незаконное изготовление наркотических средств.

"Во время спецоперации был задержан 33-летний местный житель. Он водворен в ИВС районной полиции. В результате обыска жилого помещения и пристроек был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По результатам экспертных проверок выявлено, что изъятое вещество является мефедроном общим весом 3 кг 840 гр", – говорится в сообщении МВД.

Вместе с тем была изъята посуда для приготовления наркотических средств - стеклянная посуда, семь канистр с химической жидкостью и другие приборы.

В Казахстане начали разрабатывать первую цифровую карту против наркозакладчиков. В пилотном проекте карту планируют запустить в Астане.