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Сильный ветер и метель ожидаются в трех областях Казахстана

Ухудшение погоды прогнозируют в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях.

Фото : РИА Новости24 января 2019, 16:36

Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, некоторые области Казахстана ждет сильный ветер и ухудшение погоды.

"25 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Уральске ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20м/с, вероятность шторма 90-95%. В этот же день в Актюбинской области местами ожидается низовая метель, туман. Днем местами гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. В самом Актобе: днем ожидается низовая метель, гололед, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 18 м/с, вероятность шторма 85-90 %", - рассказали синоптики.

Ухудшится погода и в Костанайской области. Здесь 25 января ожидается метель, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с, а в самом Костанае утром и днем 25 января ожидается метель, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с, вероятность шторма 90-95%.


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