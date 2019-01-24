Песков назвал вопрос об убежище для Мадуро неуместным

В Кремле назвали Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.

В Кремле назвали неуместным вопрос о возможности предоставления президенту Венесуэлы Николасу Мадуро убежища в случае поступления от него соответствующего обращения, сообщает Интерфакс.

"Господин Мадуро является легитимным главой государства Венесуэла, поэтому пока такой вопрос мы считаем неуместным", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что из Венесуэлы не поступало никаких обращений к России с просьбой об оказании какой-либо помощи в связи с обострением политической ситуации в этой стране. На уточнение, будет ли такая помощь оказана в случае обращения, представитель Кремля сказал: "Здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".

В Кремле считают противоречащей международному праву попытку узурпации власти в Венесуэле, вмешательство третьих стран в ситуацию в этой стране недопустимо и может иметь весьма негативные последствия.

"Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции. Самым внимательным образом отслеживаем развитие событий в Венесуэле, мы весьма обеспокоены, в том числе, обеспокоены заявлениями, которые не исключают какое-либо вмешательство извне, третьих стран в развитие событий, во внутренние дела Венесуэлы", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле считают внутренним делом Венесуэлы вопрос диалога Мадуро с оппозицией, и не видят возможности давать оценки на этот счет. На просьбу оценить причины выхода жителей Венесуэлы на улицы и сказать, прогнозировала ли Москва такое развитие ситуации, Песков отметил: "Это не является предметом прогнозной деятельности Москвы".

Песков подчеркнул, что у президента РФ Владимира Путина намечены на четверг несколько международных телефонных разговоров. Он не стал уточнять, есть ли среди них телефонный разговор с Мадуро.

"Если он (разговор) будет запланирован, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

Он отметил, что контакты между Россией и США по ситуации в Венесуэле, в том числе, в связи с заявлениями американской стороны, не предпринимаются, определенная активность по этому вопросу сейчас осуществляется в Совете безопасности ООН.

Пресс-секретарь заявил, что Россия заинтересована в сохранении и совершенствовании отношений с Венесуэлой, которая является важным торгово-экономическим партнером для Москвы. Он напомнил, что две страны реализуют много конкретных проектов в торгово-экономической и инвестиционной сферах, некоторые российские компании присутствуют в Венесуэле и намерены расширять там свою активность.

По словам пресс-секретаря президента РФ, преждевременно оценивать влияние возможного нефтяного эмбарго США в отношении Венесуэлы на мировые рынки нефти.

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