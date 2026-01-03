#Казахстан в сравнении
Мир

Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле

Николас Мадуро объявил в Венесуэле ЧП, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 13:07 Фото: Facebook/Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mehr News Agency, политик призвал народ страны мобилизоваться для "победы над этой империалистической агрессией".

Между тем представитель армии США отказался комментировать The New York Times возможную причастность американских сил к взрывам в Каракасе.

При этом сама администрация американского лидера Дональда Трампа осведомлена о взрывах на территории Каракаса. Позже журналистка канала CBS Дженнифер Джейкобс заявила, что Трамп отдал приказ об ударах по целям на территории Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
