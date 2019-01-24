Стали известны подробности гибели военнослужащего в Алматинской области

Уласбеку оставалось служить четыре месяца.

22-летний военнослужащий выстрелил себе в голову из табельного оружия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Примерно в 1:30 ночи сегодня, выполняя службу во внутреннем карауле, рядовой Уласбек Кожан допустил огнестрельное саморанение в голову. От полученных ран парень скончался", - рассказывает начальник пресс-службы регионального командования "Оңтүстік" Данара Баймаганбетова.

Эта новость, как гром среди ясного неба: ЧП произошло в благополучной воинской части имени Момышулы, которая недавно отметила свое 45-летие. Неуставных отношений, "дедовщины" здесь никогда не было.

"Причины, на данный момент, не связаны со службой. Обстоятельства выясняются. Командование регионального командования "Оңтүстік" выражает соболезнования близким и родственникам рядового Кожана", - говорит начальник отделения учебно-воспитательной работы регионального командования "Оңтүстік" Ануар Укубаев.

Родные 22-летнего парня в Шымкенте, туда тело Уласбека перевезли 24 января рано утром. Фотографии из Шымкента и Астаны, подписки на анекдоты и приколы – личной информации на странице в соцсети крайне мало. В воинской части об Уласбеке отзываются только положительно.

"Он был активным мальчиком, в коллективе его уважали. К службе относился добросовестно. Что случилось, причины прокомментировать не могу, пока неизвестно. Я знаю, что накануне он с мамой переговорил. Мама сообщила, что все дома нормально, поэтому причину истинную установить не можем", - сообщил начальник отделения социально-правовой работы воинской части Вячеслав Пак.

Известно, что при поступлении на службу в анкете Уласбек указал, что у него есть девушка. Однако, за 8 месяцев он ни разу не созванивался с нею. Так что, был ли причиной самоубийства разрыв романтических отношений, сказать тоже сложно.

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