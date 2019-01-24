Солдат-срочник погиб в воинской части Узынагаша

Командование прокомментировало инцидент.

Региональное командование "Оңтүстік" Национальной гвардии РК прокомментировало смерть военнослужащего срочной службы в воинской части 28237, расположенной в поселке Узынагаш, передает Zakon.kz.

По данным командования, рядовой Уласбек Кожан погиб от саморанения.

"23 января 2019 года, примерно в 01 часов 35 минут, выполняя службу во внутреннем карауле, рядовой Кожан Уласбек Кенжебекулы, призванный в июне 2018 года ДДО города Астаны, допустил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы, в результате которого от полученных ран скончался. По данному факту Алматинским Военно-следственным управлением зарегистрированы материалы в ЕРДР, проводятся следственные мероприятия, назначено служебное расследование", - сообщили в региональном командовании.

Обо всех обстоятельствах, предшествующих трагическому инциденту, обещают сообщить позже. Командование регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии Республики Казахстан выразило соболезнование родным и близким скончавшегося рядового.

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