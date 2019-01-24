Для малолетних преступников в Казахстане просят ужесточить наказание

Порой они совершают более серьезные преступления, чем взрослые.

Случаи насилия среди подростков все чаще будоражат общественность. Чтобы прекратить побои и унижения в школах, полицейские выступили с инициативой привлекать к уголовной ответственности подростков, которым не исполнилось 14 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Еще одно видео расправы над школьником распространяется в социальных сетях. Действие происходит в школьном туалете. Группа учащихся издевается над сверстником. Мальчика бьют, пинают, запрыгивают на спину. Все это сопровождается оскорблениями и нецензурной бранью. Пользователи соцсетей предполагают, что происходило это в Туркестанской области. Полицейские сообщили, что изучают видео и в ближайшее время установят личности подростков.

Хулиганство, драка, причинение тяжкого вреда здоровью и даже убийство. Малолетние дебоширы часто фигурируют в сводке криминальных новостей. Порой они совершают более серьезные преступления, чем взрослые.

"У нас складывалась порой парадоксальная ситуация, когда несовершеннолетний совершил убийство, но не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. И, соответственно, он от уголовной ответственности освобождался. Данная поправка позволит нам направлять в организации образования с особым режимом содержания несовершеннолетних, которые впервые совершили особо тяжкие преступления", - говорит начальник ювенальной полиции МВД РК Асет Оспанов.

Теперь полицейские просят принять поправки в закон, по которым, привлекать к ответственности, а точнее направлять в организации с особым режимом содержания можно будет даже тех, кому нет 14 лет. Семь лет лишения свободы за изнасилование мальчика. Такой приговор получил самый старший подросток-насильник. Но тех, кто издевался над мальчиком, было четверо. Троим, можно сказать, повезло. Несмотря на всю жестокость преступления, в отношении их уголовное преследование было прекращено, так как им не было 14 лет.

Безнаказанности боится и Нартай Абдуллаева из Кызылорды. Женщина потеряла по вине 14-летнего подростка дочь. Несовершеннолетний за рулем автомобиля насмерть сбил 22-летнюю Саиду Абдуллаеву.

"В тот день они на высоких тонах спрашивали, почему это я плачу. Начали говорить, что в 1941 году сколько человек погибло, но ведь моя дочь не участвовала в войне. Это же не война. Вместо извинений, они еще и кричали на нас! За людей даже не принимали", - рассказывает мать погибшей Нартай Абдуллаева.

Убитая горем женщина уверена, за смерть человека должно быть полноценное наказание. И не важно, сколько лет преступнику. Ведь, как известно, безнаказанность порождает беззаконие. А закон подростки нарушают постоянно. И, несмотря на профилактические меры, пока ситуация, в целом, кардинально не меняется. Если в 2017 несовершеннолетними было совершено 3139 уголовных правонарушений, то в 2018 году - 2939. Меньше всего на 6%. Станут ли подростки меньше нарушать закон, если меры наказания будут применять даже к тем, кто, по сути, еще ребенок, пока сказать сложно. Но очевидно, что с раннего детства родители должны объяснять своим детям – за любое правонарушение, неминуемо грядет наказание.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!