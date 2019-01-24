Еще два видео с подростковыми "разборками" изучают госструктуры

Предположительно, видео сняты в Туркестанской области.

Правоохранители и педагоги изучают новые видео с разборками подростков, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте elitar.kz, видео с издевательствами над школьниками появились в социальных сетях вчера, 23 января.

В первом ролике подростки издеваются над своим ровесником в школьном туалете. На втором видео новые разборки на улице в вечернее время.

Предположительно, видео сделаны в Туркестанской области. В ДП Шымкента и управлении образования Туркестанской области сообщили, что выясняют, где снимали происходящее.

Специалист управления образования Туркестанской области заверил, что если происходящее в видеоролике имеет отношение к любой из школ Туркестанской области, будет собран большой брифинг.

В свою очередь, в МВД РК по данному факту сообщили следующее.

"По распространяемым в сети видеороликам, в которых подростки наносят телесные повреждения своим сверстникам, решается вопрос об открытии досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК (хулиганство группой лиц). В настоящее время принимаются необходимые меры, направленные на установление личности лиц, участвующих в исследуемых событиях", - прокомментировал директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев.

21 января в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков физически и морально издевается над младшими школьниками. На видео старшеклассники унижают малышей, бьют, встают на них и скачут. Вечером того же дня в Туркестане провели экстренный брифинг с участием педагогов, полицейских, чиновников. Участники брифинга высказались о работе по фактам из видео. По словам специалистов, инцидент произошел во внеурочное время. Сейчас ведется следствие. ЧП прокомментировали в Министерстве внутренних дел страны. Позже мать одного из участников инцидента попросила у всех прощения.

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