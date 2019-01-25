А у нас в квартире газ. В Казахстане в зоне риска оказались жители многоквартирных домов

Кто отвечает за газовую безопасность казахстанцев?

Как на пороховой бочке, так отзываются о своей жизни жители одного из поселков в Алматинской области, где каждая квартира из 34-х многоэтажных домов отапливается только при помощи газовых баллонов.

"Когда в нашем доме случился пожар, я в первую очередь кричала - выкидывайте баллоны! Да, мы пользуемся баллонами, а куда нам деваться, ведь природного газа нет", - говорит жительница посёлка Лёля Елунина.

Наладить центральное газоснабжение местные власти обещают уже 11 лет. Уроком здесь не стали ни обрушения подъездов в российских Магнитогорске и Шахтах, ни трагедия в Шахане Карагандинской области, когда в январе 2017-го мы на собственном печальном опыте убедились, как опасны взрывы и чего точно не должно быть в многоквартирных домах - газовых баллонов, котлов в подвале и, конечно, неисправного газопровода.

"Правила безопасности гласят – в домах выше двух этажей нельзя пользоваться газовыми баллонами. И даже хранить их нельзя. Люди же держат их на балконах, оставляют в гаражах, подвалах, подвергая смертельной опасности не только свои жизни, но и жизни соседей", - говорит представитель газовой компании Владимир Лаптев.

Кроме осознанного риска, к большой трагедии могут привести пассивность и равнодушие. Быть бдительными настойчиво призывают специалисты ДЧС, даже тех, кто живет в домах с централизованным газоснабжением.

"Мы все не раз сталкивались с ситуацией, когда в подъезде пахнет газом, а жильцы относятся к этому очень пассивно. Такая халатность недопустима. Тем более правила эксплуатации газового оборудования несложные", - говорит председатель независимой газовой ассоциации Федор Мордвинкин.

Правила гласят, если в квартире пахнет газом, надо немедленно перекрыть подачу, открыть окна, вызвать специалиста. Если запах газа в подъезде - незамедлительно оповестить экстренные службы. Ведь один такой звонок по несложному номеру 104 может спасти десятки жизней.

Какие еще риски исходят от голубого топлива? Кто отвечает за газовую безопасность казахстанцев? И насколько хорошо это делает? Чрезвычайные происшествия, взрывы автомобилей и домов, правила эксплуатации авто на газе, советы специалистов газовых компаний и ДЧС. Смотрите специальное расследование программы "Аналитика" - "Газовые риски" на Первом канале Евразия в это воскресенье 27 января в 20.00.

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