Мир

Житель Китая вспомнил в самолете, что не выключил дома газ

Пассажир самолета Шанхай - Сингапур во время полета вспомнил, что забыл выключить дома газ, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 07:30 Фото: pixabay
Китайский пассажир во время перелета из Шанхая в Сингапур внезапно вспомнил, что забыл выключить дома газовую плиту, сообщает Zakon.kz.

Он обратился к экипажу, который и помог предотвратить пожар в квартире. О случае написало издание South China Morning Post.

Командир экипажа принял от пассажира домашний адрес и код от умного замка. Затем он передал данные наземной службе поддержки. Ее сотрудник связался с управляющей компанией, однако его сначала приняли за мошенника. После нескольких звонков в квартиру пассажира самолета все же направили специалиста для проверки.

Уже через 10 минут авиакомпании перезвонили и сообщили, что в квартире обнаружили кастрюлю с пригоревшими яйцами, а кухня была заполнена густым дымом. Сотрудники управляющей компании выключили газ и открыли окна для проветривания.

27 сентября 125 нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш на одной лодке. Это крупнейшее количество человек на одном судне за всю историю таких переправ.

Фото Алия Абди
Алия Абди
