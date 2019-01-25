Депутат российской Госдумы ждет кызылординского полицейского в гости

Политик рассказал, как казахстанский полицейский проявил свой профессионализм.

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев отметил поступок кызылординского полицейского, выразил ему благодарность и пригласил в Москву, передает Zakon.kz.

Как стало известно из обращения российского депутата к министру внутренних дел РК Калмуханбету Касымову, история произошла в мае 2017 года. Алексей Журавлев путешествовал по Казахстану и оказался в Кызылорде. Время было позднее, мужчина не ориентировался в городе. И полицейский Жасулан Уксикбаев по собственной инициативе остановился и довез гостя города до гостиницы.

Алексей Журавлев попросил руководство МВД РК отметить поступок подчиненного.

Стоит отметить, что этой историей Журавлев впоследствии поделился на одной из российских телепередач, отметив профессионализм и дружелюбность казахстанского представителя закона.

Совсем недавно депутат записал к Жасулану Уксикбаеву видеообращение из рабочего кабинета в Госдуме РФ. Он рассказал, что в то время поехал в Казахстан как простой гражданин, посмотреть страну. Был в Алматы, в Чарынском кайоне и других местах. А Кызылорда стала для него открытием. В том числе и благодаря Жасулану.

"Спасибо тебе большое за то, что ты настоящий полицейский... ...Обнимаю, жду в гости", - заключил депутат.

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