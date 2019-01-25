Легендарный дом-призрак горел в Шымкенте

Согласно городским легендам, это здание пустует уже несколько лет потому, что в нем обитают призраки.

В двухэтажном пустующем доме, расположенном на пересечении улиц Дулати и Мадели кожа в Шымкенте, произошел пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz горел двухэтажный дом.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Шымкента, сигнал о пожаре поступил в службу "101" в 17:14. На место возгорания строения сотрудники противопожарной службы были уже через две минуты — в 17:16.

В ликвидация пожара приняли участие 24 человека и пять единиц техники. В 17. 44 пожар был локализован, а в 18.17 полностью ликвидирован. Площадь крыши, которую полностью охватило пламя, составила 286 квадратных метров. Из них сгорело 186 кв.м.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, а также сумма ущерба устанавливается.

Важно отметить, что благодаря слаженной и оперативной работе противопожарной службы Шымкента, огонь не распространился на рядом стоящие жилые дома.

Двухэтажное здание пустует уже несколько лет. Стекла на окнах местами отсутствуют. По словам соседей, дом по каким-то причинам дом так и не заселили его владельцы, что со временем это породило массу слухов. Некоторые особенно впечатлительные уверяют, что незаселение связано с призраками. Но вряд ли, конечно, потусторонние силы устроили реальный пожар в этом доме.

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