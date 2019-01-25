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Доллар подешевел на торгах, а рубль подрос

Средневзвешенный курс доллара США составил 376,45 тенге.

Фото : aif.ru25 января 2019, 12:28

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 376,45 тенге за доллар (-1,28 тенге), объем торгов – 55 500 тыс. USD (+13 650 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,4688 тенге за юань (-0,2212 тенге), объем торгов – 2 400 тыс. юаней (+2 300 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 376,1-377,7 тенге, евро - 426,3-428,9 тенге, рос.рубля - 5,73-5,78 тенге.

В торгах приняли участие 20 банков.


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