Сотрудникам ДГД Актюбинской области рассказали о последствиях коррупции

Были затронуты вопросы противодействия коррупции и факты коррупционных правонарушений, совершенных работниками ДГД области.

Руководители департаментов Актюбинской области Национального бюро по противодействию коррупции Мирлан Мухамбетов и АДСПК РК Расул Медетов встретились с личным составом Департамента государственных доходов Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Во встрече участвовали более 300 человек - служащие налоговых, таможенных служб и службы экономических расследований ДГД области.

Были затронуты вопросы противодействия коррупции и факты коррупционных правонарушений, совершенных работниками ДГД области.

Р. Медетов обратил внимание собравшихся о важности проведения таких встреч с целью профилактики коррупционных правонарушении среди госслужащих.

"Мы должны понимать всю ответственность, возложенную на нас. Мы государственные служащие в первую очередь служим народу и во благо нашему государству. Очень огорчает тот факт, что часто государственные служащие, поддаются искушению, и нарушая антикоррупционное законодательство, перечеркивают всю проделанную нами огромную работу! Буквально вчера в целях профилактики мы организовали визит руководителей государственных органов в следственный изолятор, тем самым, чтобы они собственными глазами увидели, до чего доводит коррупция, и не повторяли ошибок своих коллег. Ведь главная наша цель не наказывать, а предотвращать", - сказал он.

По данным Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области, в 2018 году было зарегистрировано 103 уголовных правонарушений, из которых 80 зарегистрировано по коррупционным фактам. Направлено в суд 93 уголовных дела.

За указанный период в Актюбинской области привлечено к ответственности 68 лиц, из них по коррупционным преступлениям 57 государственных служащих.

Кроме этого, на мероприятии руководитель Штаба Антикоррупционной службы Дархан Мусюров довел до присутствующих представления в отношении сотрудника СЭР и работника Налоговой службы ДГД области, внесенных в порядке статьи 200 УПК РК (об устранении причин и обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения).

Так, в декабре 2018 года было зарегистрировано досудебное расследование по факту получения взятки в суме 70 тысяч тенге главным специалистом УГД по Хромтаускому району.

Также в июле 2018 года сотрудник СЭР ДГД области был задержан по факту получения взятки в сумме 5 тыс. долларов США.

Антикоррупционной службой в рамках превентивной деятельности за 12 месяцев 2018 года в порядке ст.200 УПК РК направлено в государственные учреждения 100 представлений для устранения причин и условии способствовавших совершению коррупционных правонарушении. 92 представления, из которых рассмотрено. По результатам рассмотрения данных представлений к дисциплинарной ответственности привлечены ряд госслужащих и сотрудников правоохранительных органов.

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