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Морозные выходные ждут казахстанцев

Прогноз погоды на 26-28 января 2019 года опубликовали синоптики.

Фото : pixabay.com/Egor Kamelev25 января 2019, 12:38

Специалисты "Казгидромета" рассказали, какая погода ждет казахстанцев в эти выходные, передает Zakon.kz.

В предстоящие выходные дни погоду в Казахстане будут определять преимущественно антициклоны, поэтому и на большей части территории республики ночью ожидаются морозы от 30 до 38 градусов, да и днём не выше 18…27, местами и 30 мороза, что ниже климатической нормы.

"Через Среднюю Азию будет перемещаться циклон. Холодный и мощный антициклон над северной половиной Казахстана и теплый циклон над Средней Азией станут причиной усиления восточного ветра и низовой метели на горных перевалах юга и юго-востока республики", - добавили синоптики.


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