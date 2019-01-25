Студентка педколлежда в Алматинской области покончила с собой в общежитии
Девушка забеременела, парень отказался взять ее (прим: замуж), и она повесилась - сообщили очевидцы.
Фото : Billy Curtis via flickr.com25 января 2019, 13:38
В Алматинской области в общежитии педколледжа студентка покончила с собой, передает Zakon.kz.
Информацию об этом прислали в паблик almaty_brothers. По информации очевидцев, инцидент произошел ночью в общежитии Педагогического колледжа в Енбекшиказахском районе области.
"Девушка забеременела, парень отказался взять ее (прим: замуж), и она повесилась", - сообщили очевидцы.
В пресс-службе ДП Алматинской области по данному случаю сообщили, что факт был зарегистрирован 24 января в городе Есике. Сейчас по факту суицида сотрудники Енбекшиказахской районной полиции проводят следственные действия.
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