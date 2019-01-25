Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Студентка педколлежда в Алматинской области покончила с собой в общежитии

Девушка забеременела, парень отказался взять ее (прим: замуж), и она повесилась - сообщили очевидцы.

Фото : Billy Curtis via flickr.com25 января 2019, 13:38

В Алматинской области в общежитии педколледжа студентка покончила с собой, передает Zakon.kz.

Информацию об этом прислали в паблик almaty_brothers. По информации очевидцев, инцидент произошел ночью в общежитии Педагогического колледжа в Енбекшиказахском районе области.

"Девушка забеременела, парень отказался взять ее (прим: замуж), и она повесилась", - сообщили очевидцы.

В пресс-службе ДП Алматинской области по данному случаю сообщили, что факт был зарегистрирован 24 января в городе Есике. Сейчас по факту суицида сотрудники Енбекшиказахской районной полиции проводят следственные действия.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты