Студентка педколлежда в Алматинской области покончила с собой в общежитии

Девушка забеременела, парень отказался взять ее (прим: замуж), и она повесилась - сообщили очевидцы.

В Алматинской области в общежитии педколледжа студентка покончила с собой, передает Zakon.kz.

Информацию об этом прислали в паблик almaty_brothers. По информации очевидцев, инцидент произошел ночью в общежитии Педагогического колледжа в Енбекшиказахском районе области.

"Девушка забеременела, парень отказался взять ее (прим: замуж), и она повесилась", - сообщили очевидцы.

В пресс-службе ДП Алматинской области по данному случаю сообщили, что факт был зарегистрирован 24 января в городе Есике. Сейчас по факту суицида сотрудники Енбекшиказахской районной полиции проводят следственные действия.

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