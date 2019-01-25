Катастрофы не будет – эксперт о возможных проблемах в работе казахстанских сайтов

Реальную проблему глава "Интернет Ассоциации Казахстана" видит в другом.

1 февраля наступит так называемый DNS Flag Day, после которого целый ряд сайтов может быть недоступен пользователям в Интернет. Глава "Интернет Ассоциации Казахстана" Шавкат Сабиров считает, что особо беспокоиться не стоит, передает Zakon.kz.

После часа "икс" не поддерживающие более современный стандарт EDNS сервера будут недоступны и попасть на них будет невозможно. Будут внесены изменения в самое популярное ПО, отвечающее за работу DNS — Bind, Knot Resolver, PowerDNS и Unbound, которое будет принимать только соответствующий стандарту EDNS трафик.

Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) провел анализ доменных имен в зоне .kz и установил, что из ста тридцати тысяч сайтов Казахстана в полночь 31 января около десяти тысяч сайтов столкнутся с серьезными проблемами: 3610 сайтов получили красный статус (функционал будет нарушен), 6854 столкнутся с задержками в работе, заявили они.

"Я не думаю, что это глобальная проблема для Казахстана. Вопрос чисто технический. Катастрофы или масштабных остановок сайтов, на мой взгляд, ждать не стоит. Проблемы будут у тех DNS, которые работают со старыми стандартами, но такие вопросы решаются очень просто. Вопрос решается ни с точки зрения финансов, материальных крупных затрат, достаточно обновить DNS-сервера и перейти на современный стандарт EDNS. Более того, сегодня все настолько осведомлены о различных вещах, что предотвращают негативные последствия намного раньше до наступления часа икс", - парирует Шавкат Сабиров.

По словам эксперта, на DNS-серверах держится практически вся структура доменных имен и отрабатываются запросы. На корневых DNS-серверах держится весь Интернет, сервера делают всю техническую работу, сам пользователь эти молниеносные процессы не видит. Поэтому переход на новые стандарты EDNS не такой страшный, чтобы вызвать панику у специалистов.

Более глобальной проблемой для Казахстана Шавкат Сабиров назвал переход со старой IPv4-адресации на новую IPv6.

"Сейчас в Казахстане используется старая IPv4, хотя во всем мире активно переходят на IPv6. Преимущества новой адресации очевидны. Каждое устройство должно иметь свой уникальный адрес в сети. Это нужно нам всем. Владельцы сайтов и бизнеса устали смотреть на кривую статистику, когда количество уникальных пользователей не отражают реальной картины. Невозможно работать с таргетированными пользователями и, соответственно, делать рекламу в Интернете. Нужно переходить на новую адресацию, нужно приводить в порядок весь Казахстан. Количество уникальных пользователей сегодня сильно занижено, потому что за одним IP-адресом "стоят" сотни или тысячи пользователей. С новой системой адресацией у каждого устройства будет всегда уникальный адрес. Бизнес и сайты будут видеть реальную картину по регионам и по устройствам, цифры откроют нам совсем другой Казахстан. А рекламодатели смогут точечно работать с целевой аудиторией", - считает Шавкат Сабиров.

IPv4, с которыми мы сегодня работаем, в мире закончились еще до 2010 года.

"Допустим, покупается пул свободных адресов в странах Африки, где нет бурного развития интернета и перепродается на других рынках. Весь мир так делает. Другой вопрос, на сколько времени еще хватит и сколько реальных пользователей можно будет прятать за одним адресом", - заключил Шавкат Сабиров.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!