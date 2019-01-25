За перевод всех зарубежных фильмов на казахский язык будут платить дистрибьюторы

Министр культуры объяснил, как будет осуществляться перевод всех зарубежных фильмов на казахский язык, а также прокомментировал субсидирование отечественного кинематографа.

Министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы объяснил, как будет осуществляться перевод всех зарубежных фильмов на казахский язык. По его словам, делать перевод будут сами правообладатели, а что касается сроков премьеры, то в их же интересах делать субтитры или закадровую озвучку вовремя, передает Zakon.kz.

"Очень серьёзные ожидания у казахстанцев вызывает норма, обязывающая дублировать либо субтитровать, либо обеспечить закадровым переводом на казахский язык все фильмы, находящиеся в кинопрокате нашей страны. Перевод будет обеспечиваться за счет дистрибьютора - правообладателя проката и в его же интересах не должен сказываться на дате премьерных показов. Осуществляться перевод будет либо с языка оригинала, либо с уже осуществлённого перевода на русский язык для российского рынка - этот момент также на усмотрение правообладателя проката. Исключение составят картины так называемого ограниченного проката. Что касается проката национальных фильмов, то он будет осуществляться на казахском языке и, при необходимости, на других языках", - отметил министр на своей странице в Facebook.

В качестве примера нововведения министр привел Китай и США, где обязательным условием кинопроката является обеспечение субтитрами всех фильмов с языка оригинала на язык аудитории. Это один из самых приемлемых и эффективных механизмов. Он добавил, что в Казахстан ввозится около 300 фильмов и фактически весь их прокат производился без версии на казахском языке.

"Это объясняется многими причинами, одна из которых - затратность для правообладателя, ведь траты на профессиональный дубляж могут в разы превысить доходы от их проката на территории Казахстана", - пояснил глава ведомства.

Отдельно министр остановился на других аспектах нового закона "О кино". Например, теперь четко прописана возрастная классификация фильмов с присвоением возрастных категорий. В Казахстане теперь ожидается создание единой автоматизированной информационной системы мониторинга фильмов, которая обеспечит систематизацию и их учет. Согласно принятым нормам, прокат и показ фильма на территории Казахстана, за исключением случаев показа фильма на фестивалях, семинарах, в ретроспективе, будет осуществляться только при его регистрации в Государственном реестре фильмов и в соответствии с выданным прокатным удостоверением.

"По опыту передовых стран-кинопроизводителей предусмотрено создание Государственного Центра поддержки национального кино. Закон определяет правовые основы функционирования Государственного центра поддержки национального кино, который станет единым оператором по предоставлению государственной финансовой поддержки кинематографии", - добавил Мухамедиулы.

Также, по аналогии с российским "Фондом кино", в отечественном производстве вводится новая модель господдержки национального кино. Сейчас в министерстве заняты созданием специального консультативно-совещательного органа - Межведомственной комиссии по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов.

3 января Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О кинематографии", направленный на установление правовых основ в сфере кинематографии. Закон кардинально меняет все действующие механизмы дальнейшего развития национального кино. В первую очередь документ направлен на поддержку производства национальных фильмов, а также на обеспечение широкого проката национального кино. Другой не менее важной составляющей закона является создание при Правительстве РК Фонда поддержки национального кино в форме некоммерческого акционерного общества. Деятельность данной организации будет направлена на аккумулирование и распределение бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на кинопроизводство, прокат, показ и дальнейшее продвижение национальных фильмов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!