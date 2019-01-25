Кондуктор в Уральске высадил третьеклассника в мороз

Администрация автопарка, узнав о случившемся, не замедлила с реакцией и уволила этого кондуктора.

23 января текущего года, в микрорайоне "Арман" произошел случай вопиющей безнравственности. Ученика 3-го класса школы №10 Ерасыла Ризокова кондуктор высадил в мороз на улицу. Замерзший ребенок появился дома лишь спустя час после происшествия – напуганный и заплаканный. Все это время он шел пешком, передает Zakon.kz со ссылкой на zhaikpress.kz.

Ерасыл сел в автобус №2 с маркировкой "Кулагер" возле школы №10 примерно в 18.15-18.20 часов после окончания занятий. Несмотря на то, что мальчик, по его словам, положил деньги на проезд в карман, в автобусе обнаружилось, что копеечки бесследно пропали.

– Когда кондуктор потребовал плату за проезд, я объяснил ему ситуацию. Он начал ругаться, материться, сказал, что в следующий раз порвет меня в клочья. Я испугался. Он высадил меня на остановке "31", я не доехал до дома. Сначала я растерялся, но потом решил идти прямиком по трассе, чтобы не заблудиться. Уже стемнело, было страшно, холодно. В темноте я увидел знакомые очертания домов и только по ним сориентировался, – рассказал школьник.

Родители забили тревогу, когда сын не пришел домой в обычное время. Начали созваниваться с учительницей, расспрашивать одноклассников сына, которые сообщили им, что Ерасыл сел в автобус №2 как обычно, возле школы. На поиски мальчика были брошены все силы, ведь время сейчас неспокойное, а новости, бомбардирующие нас с каждого гаджета, и вовсе наталкивают на мысли о самом страшном.

– Сын пришел домой почти в полвосьмого вечера, заплаканный, толком не мог объяснить, что случилось. Когда я увидела его в таком состоянии, сердце чуть не разорвалось, мысли лезли в голову одна страшнее другой, но главной было – облегчение от того, что мой мальчик жив и невредим. Когда сын смог внятно рассказать мне, что случилось, я пришла в ужас – он семь остановок шел пешком до дома в мороз и темноту. Это же маленький беззащитный ребенок, как его можно было так бросить на произвол судьбы, как ненужную вещь?! Мне даже страшно думать, что могло случиться. Неужели для этого кондуктора жизнь ребенка стоит дешевле 40 тенге? – со слезами рассказала мама Ерасыла Сандугаш Шойынжанова.

Потрясает и тот факт, что несмотря на то, что в вечернее время автобусы обычно полны пассажиров, следующих с работы домой, никто из находящихся в салоне не вступился за ребенка и не воспрепятствовал взрослому мужчине, по сути, совершить ничем неоправданную жестокость в отношении Ерасыла. Никто не протянул 40 тенге за ребенка.

Позже личность кондуктора была установлена. Администрация автопарка, узнав о случившемся, не замедлила с реакцией и уволила этого кондуктора.

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