Ситуация по кори в стране - на личном контроле Биртанова

Причина распространения инфекции связана в частности с отказом от прививок, как в Казахстане, так и во всем мире.

Какие меры предпринимает Министерство здравоохранения РК для борьбы с корью, рассказал глава ведомства Елжан Биртанов после селекторного совещания с регионами, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, сейчас во всем мире наблюдается всплеск заболеваемости корью.

"Сегодня мы наблюдаем рост заболевания корью во многих странах - это Россия, Китай, Индия и европейские страны. Например, в Китае уже зарегистрированы порядка 30 тысяч случаев кори; в России - свыше 4 тысяч; в Индии – 70 тысяч; в Украине - более 30 тысяч случаев. Везде имеется тенденция роста, по всему миру. Казахстан не отрезан от мира, к сожалению, инфекция проникает на нашу территорию и есть ее распространение по стране", - отметил он.

По его словам, Комитет охраны общественного здравоохранения Минздрава постоянно отслеживает ситуацию и не только по кори, но и по остальным опасным инфекционным заболеваниям в Казахстане и в мире.

"Мы ежедневно держим ситуацию на контроле, в том числе она находится на моем личном контроле. Сегодня мы провели селекторное совещание со всеми регионами, чтобы ознакомиться насколько они готовы к реагированию, а также какая работа проводится", - пояснил глава ведомства.

Биртанов сообщил, что в настоящее время работа ведется по трем направлениям.

"Это в первую очередь противоэпидемические мероприятия. В тех случаях, когда регистрируется заболевание, наши специалисты территориальных подразделений Комитета охраны общественного здоровья проводят в очагах соответствующие мероприятия. Это изолирование заболевших и вакцинация контактных лиц. Все это стандартные действия медиков, которые предусмотрены в таких случаях. Они позволяют успешно остановить распространение инфекции", - сказал министр.

Он добавил, что эта инфекция "очень высококонтактная и она имеет свойство быстро распространяться", поэтому противоэпидемические мероприятия очень важны.

"Второе - это когда пациенты заболели, важно то, насколько качественно, быстро и эффективно была организована медпомощь. В связи с этим есть стандартные алгоритмы диагностики и лечения. Мы сейчас усиливаем эту работу. Наши ведущие инфекционисты анализируют ситуацию, исходя из этого они дают свои рекомендации по усилению качества медпомощи, в том числе заболевшим по обеспечению лекарствами. Хотел бы сказать, что корь опасна своими последствиями, но случаев осложнений после кори пока в Казахстане не регистрировалось", - проинформировал глава Минздрава.

Третье направление включает в себя профилактику и является самым главным.

"Самый лучший способ - это плановая вакцинация. В целом, причина распространения инфекция связана с увеличением случаев отказа от прививок, не только в Казахстане, но и во всем мире. На фоне этого идет распространение инфекции. Кроме этого, есть моменты, когда сами граждане могут обезопасить себя - необходимо в такой период воздержаться от посещений мест большого скопления людей, обращаться своевременно при признаках болезни к участковому врачу. Сейчас мы интенсивно информируем население - о признаках кори, ее профилактики, советы даем родителям. Нами вся информация доведена до всех школ, чтобы они информировали через родительские чаты. В университетах, по линии госслужбы. То есть эта работа активно ведется", - подчеркнул Биртанов.

Необходимо отметить, что корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями.

Симптомы кори:

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель;

Основные признаки:

Сыпь по всему телу, распространяющаяся начиная с головы, после опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет.

Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно, дважды: первая в возрасте 1 год и вторая в возрасте 6 лет. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с компонентом против краснухи и паротита (ККП). В стране имеется достаточный объем ККП.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:

1) родителям проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации – получить профилактическую прививку против кори;

2) родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;

3) при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем его рекомендациям.

Помните, что болезнь всегда легче предупредить, чем лечить!

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!