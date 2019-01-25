Казпочта за январь 2019 года приняла рекордные 2 млн посылок

Кроме того, в этом году Казпочта запустила новую почтово-учетную систему.

В 2019 году АО "Казпочта" приняла рекордное количество посылок - 2 млн. Из них 1 млн. 700 тыс. - зарубежные поступления, а 300 тыс. – казахстанские. Более одного миллиона посылок уже доставлены адресатам.

"Такие темпы развития электронной коммерции нас, конечно же, радуют. Для сравнения могу сказать, что два года назад в 2017 году за январь Казпочта приняла всего 500 тыс. посылок. Весь прошлый год мы работали над тем, чтобы научить казахстанцев покупать и продавать в интернете, развивали удобные сервисы для казахстанских интернет-магазинов, оптимизировали логистические процессы, вносили предложения по изменению законодательства. И сегодня видим результат", - сказал председатель правления АО "Казпочта" Сакен Сарсенов.

В этом году Казпочта запустила новую почтово-учетную систему. Теперь операторы почтовых отделений не вводят данные отправителя вручную каждый раз при отправке посылок. Это сокращает время предоставления услуги в среднем на 40%. Пользователи также могут отслеживать путь отправления не только во время нахождения посылки на территории страны, но и за ее пределами через портал post.kz. К тому же система упростит взаимодействие с интернет-магазинами. В результате оптимизации процессов будут сокращены сроки доставки посылок.

"Новая система одномоментно начала работать во всех 3,5 тыс. отделениях. Конечно же, были сбои и, должен признать, что в последние две недели мы отмечали возросшее количество жалоб на задержку сроков с доставкой отправлений. Но сегодня я лично посетил алматинский сортировочный центр, который обрабатывает зарубежные посылки для всего Казахстана, а также несколько отделений в Алматы и убедился, что новая система работает исправно, и сотрудники справляются с объемами поступившей почты. Мы благодарны всем нашим клиентам за обратную связь", - отметил Сарсенов.

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