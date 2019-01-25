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Уже 35 человек хотят побороться за пост президента Украины

Выборы президента пройдут 31 марта 2019 года.

Фото : pxhere.com25 января 2019, 17:47

Количество тех, кто подал документы для участия в выборах президента Украины в качестве кандидата на должность, составляет 35 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

По данным комиссии, 24 января подали документы 4 человека:

Ковальчук Александр — самовыдвижение;
Потапов Денис — самовыдвижение;
Блащук Владимир — самовыдвижение;
Данилюк Александр — общественная организация "Спильна справа", самовыдвижение.

25 января принес документы Владимир Зеленский от партии "Слуга народа".

Таким образом, на сегодняшний день документы в ЦИК подали 35 человек.

Голосование на выборах президента запланировано на 31 марта 2019 года.


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