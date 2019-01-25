Изнасилованная в поезде "Тальго" девушка заявила о преследовании и "волоките" дела

По словам пострадавшей, родственники подозреваемых постоянно наведываются к ней и не дают уехать на работу.

Общественный фонд "Немолчиkz" попросили помощи у общественников и СМИ в освещении истории изнасилованной в поезде "Тальго" девушки. По данным организации, уголовное дело искусственно затягивается, а на пострадавшую давят родственники подозреваемых, передает Zakon.kz.

История произошла в конце 2018 года, полностью ее опубликовала глава фонда Дина Смаилова. Девушка возвращалась с научной конференции, села в скорый поезд "Тальго", ближе к десяти вечера. Когда зашла в купе, увидела, что с ней едет единственный попутчик - мужчина. Она сказала ему, что пошла в ресторан и ушла. Когда вернулась из ресторана, в ее купе не было никого кроме проводника, одетого не по форме, который выпивал пиво. Она из вежливости задала несколько вопросов, поинтересовалась "куда делся пассажир", на что проводник ответил, что он его отселил. Женщина неоднократно и вежливо просила удалиться, потому что собирается спать после чего проводник ушел.

Она закрылась в купе и уснула. Примерно в четыре часа утра, она очнулась от того, что на ней лежит мужчина и пытается ее изнасиловать. В нем она опознала проводника. Женщину охватил ужас, началась паническая атака - она не могла дышать, двигаться и кричать. Проводник закончил и ушел. При этом девушка от полученного шока лежала не двигаясь еще какое-то время. В это время зашел другой проводник и совершил те же действия, воспользовавшись ее психологической травмой. Когда он ушел, потерпевшая хотела закрыться, чтобы больше никто не вошел, но проводник вернулся, потому что забыл мобильный телефон. От страха снова быть изнасилованной, девушка вступила с ним в борьбу, все еще не имея возможности кричать. Он нанес ей несколько ударов и ушел. Она оделась, вышла в коридор и пошла вперед, ища защиты. После инцидента у девушки началась истерика, повлекшая за собой тяжелую психологическую травму, как следствие - посттравматическое расстройство и тяжелую депрессию.

После случившегося, пострадавшая обратилась к другим проводникам, просила вызвать полицию, спрашивала, на какой они станции, но не могла найти помощи от сотрудников. По словам Дины, девушке другие проводники сообщили неверную станцию, из-за чего полицию удалось вызвать лишь на следующую.

"Дело волокитят, оказывают давление на жертву и требуют примирения сторон. Следователь не хочет квалифицировать это дело, как групповое изнасилование, ссылаясь на показания насильников. Не принимая во внимание показания потерпевшей. Первый говорит, что был якобы обоюдный секс, ссылаясь на выпитое у нее в купе, без ее согласия пиво. Второй якобы вообще не насиловал ее, хотя побои нанес именно он! Но в тоже время, оба собирались поехать к родителям потерпевшей с целью просить прощения у них за совершенный поступок. Это вызвало у потерпевшей панику, у нее случился нервный приступ, как раз в больнице на глазах у многих свидетелей ей пришлось требовать от подозреваемых не ехать к ее родителям. Каким образом они узнали адрес родителей потерпевшей, надо спросить у следователя!", - говорит в своем посте Дина.

Сегодня Дина сообщила, что проводников "Тальго", которых казахстанка обвинила в изнасиловании, признали подозреваемыми по статье "Изнасилование совершенное группой лиц, по предварительному сговору". Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Также сообщается о навязчивом преследовании со стороны родственников подозреваемых.

"Близкая родственница одного из проводников приехала к потерпевшей в 23:00 ночи и долго стучала в дверь, вынудив потерпевшую открыть, чтобы не беспокоить соседей. Потерпевшая рассказала все подробности изнасилования и попросила больше ее не преследовать, так как такие преступления прощать нельзя. Вроде бы родственница по-женски ее поняла и ушла. Но спустя месяц, после того как подозреваемых в изнасиловании проводников водворили в изолятор, родственница вновь приехала и начала преследовать потерпевшую. Вчера она с группой мужчин приехала к дому потерпевшей, они окружили ее машину, а сама женщина 45 минут стояла с маленьким ребенком на руках перед дверями потерпевшей, из-за чего наша доверительница не могла уехать на работу. Кроме этого родственники ходили по соседям и наводили справки о потерпевшей, это незаконное вторжение в частную жизнь и преследование кто-нибудь остановит?", - задалась вопросом общественница.

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