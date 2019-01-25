Какова вероятность столкновения астероида Апофис с Землей

Астероид Апофис в 2068 году может упасть на Землю, а в 2029 году пройдет в десять раз ближе к планете, чем расстояние от Земли до Луны.

Землянам не стоит беспокоиться столкновения астероида Апофис с планетой в ближайшие 100 лет, поскольку вероятность такого события очень маленькая, заявил старший научный сотрудник Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Нароенков, передает РИА Новости.

Ранее на кафедре небесной механики Петербургского госуниверситета посчитали, что астероид Апофис в 2068 году может упасть на Землю, а в 2029 году пройдет в десять раз ближе к планете, чем расстояние от Земли до Луны. Соответствующий доклад они подготовили для московских Королевских чтений по космонавтике. Ранее научный руководитель Института астрономии РАН, член-корреспондент РАН Борис Шустов рассказал РИА Новости, что астероид Апофис не входит в число самых угрожающих Земле тел Солнечной системы, а вероятность его столкновения с планетой слишком мала.

"Я могу со всей уверенностью сказать, что столкновения (Апофиса с Землей) в 2068 году не будет. Для Апофиса на ближайшие 100 лет вероятность столкновения (с Землей) составляет 9 миллионных. Она очень маленькая. Это ничтожная величина, поэтому астероида Апофис в принципе бояться не следует", - сказал он в интервью, выложенном на YouTube канале "Роскосмос ТВ".

Нароенков отметил, что в 2029 году ожидается тесное сближение Апофиса с Землей, когда тот пройдет на расстоянии 38 тысяч километров от планеты.

Между тем, сказал он, последние данные, которые были получены с помощью оптических наблюдений по астероиду Апофис, закончились в 2015 году. "Вот когда пройдет 2029 год, когда мы увидим, как изменилась орбита (астероида) после тесного сближения с Землей, тогда можно будет строить прогнозы на будущее, как поведет себя Апофис", - пояснил Нароенков.

Астероид Апофис размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж - расчеты показали, что существует вероятность в 2,7%, что Апофис, получивший свое имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

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