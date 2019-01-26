Европейские страны назвали назвали условие признания Гуаидо главой Венесуэлы

Лидеры трех стран Евросоюза практически одновременно объявили об этом.

Париж, Мадрид и Берлин готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, если действующий глава государства Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит новые выборы, сообщает РИА Новости.

Об этом практически одновременно объявили президент Франции Эммануэль Макрон, испанский премьер Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса", — написал Макрон в Twitter.

Санчес и Фиц выступили с аналогичными заявлениями.

С середины недели в Венесуэле проходят массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его уже признали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Парагвай, Грузия, Албания и некоторые другие страны.

Мадуро назвал происходящее государственным переворотом, а Гуаидо — "марионеткой США". Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и потребовал от американских дипломатов покинуть Венесуэлу, но госсекретарь Майк Помпео отказался признать это требование.

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