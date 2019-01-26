Facebook заставлял детей тратить деньги со счетов родителей

С 23 февраля 2008 года по 25 июня 2014 года несовершеннолетние в США совершили свыше 13 млн транзакций в соцсети, что принесло ей свыше $28 млн.

Администрация Facebook предпочла не принимать достаточных мер для предотвращения случаев, когда несовершеннолетние втайне от родителей тратили на электронные игры в соцсети крупные суммы с их банковских карт, сообщает ТАСС.

Корреспонденты журнала Variety ознакомились с материалами, которые были раскрыты судом в Сан-Хосе (штат Калифорния). Они касаются разбирательства, начатого в 2012 году. Тогда группа американцев подала общий иск против Facebook. Истцы утверждали, что их несовершеннолетних детей обманным путем заставили приобретать различные услуги, касавшиеся размещенных в соцсети электронных игр. Разбирательство завершилось в 2016 году, когда представители Facebook согласились возместить потраченные детьми истцов средства и обещали принять меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Как следует из материалов, к примеру, с 23 февраля 2008 года по 25 июня 2014 года несовершеннолетние в США совершили свыше 13 млн транзакций в соцсети, что принесло ей свыше $28 млн. Журнал подчеркивает, что, как свидетельствуют раскрытые судом материалы, в Facebook были осведомлены о многочисленных случаях, когда несовершеннолетние тратили на игры в соцсети деньги с банковских карт родителей без их ведома.

Сотрудники сети рассматривали различные меры, позволяющие ужесточить контроль над такими сделками. Для этого запрашивали рекомендации и от независимых экспертов и от организаций. Однако, как подчеркивает Variety, в Facebook в конечном счете отказались от некоторых из наиболее действенных из предложенных мер, чтобы избежать сокращения прибыли. В частности, имелись предложения расширить объем информации, которую необходимо предоставить для совершения покупки.

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