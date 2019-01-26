20 фото знаменитостей, сделанные в те годы, когда их еще никто не знал

Люди делятся на две категории: на тех, кто любит пересматривать свои детские фотографии, и тех, кто старательно прячет их от посторонних глаз. То же самое и у звезд.

Сегодня речь пойдет о тех, кто не стесняется своих старых фото и смело выкладывает их в соцсети, а потом наслаждается сотнями тысяч лайков и комментариев. Конечно, ведь поклонникам всегда интересно, как выглядели их кумиры до того, как стали знаменитыми.

Здесь представлены фотографии знаменитостей, сделанные в то время, когда эти люди и сами еще не предполагали, что о них узнает весь мир. Взгляните на них: многие действительно удивляют.

1. Кит Харингтон

2. Энн Хэтэуэй

3. Дита фон Тиз

4. Джессика Бил

5. Норман Ридус

6. Аманда Сейфрид

7. Кайл Маклахлен

8. Вайнона Райдер

9. Джульетт Льюис

10. Оззи Осборн

11. Хилари Суонк

12. Эван Питерс

13. Ванесса Хадженс

14. Роузи Хантингтон-Уайтли

15. Игги Поп

16. Мадс Миккельсен

17. Конни Бриттон

18. Тиль Швайгер

19. Хэлли Берри

20. Бенедикт Камбербэтч

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