Шымбулак закроют в начале февраля из-за учений

Администрация попросила любителей горного отдыха и катания отнестись с пониманием.

Горнолыжный курорт "Шымбулак" меняет график работы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу туристического объекта в Facebook.

"Уважаемые любители горного отдыха и катаний! Совместно с ДЧС мы проведём учения в конце следующей недели", – говорится в сообщении.

График работы:

- 1 февраля с 8.30 до 14.00.

- 2 февраля курорт работать не будет.

- 3 февраля в режиме ожидания.

Администрация попросила любителей горного отдыха и катания отнестись с пониманием.

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