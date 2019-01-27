Шымбулак закроют в начале февраля из-за учений
Администрация попросила любителей горного отдыха и катания отнестись с пониманием.
Фото : shymbulak.com27 января 2019, 01:59
Горнолыжный курорт "Шымбулак" меняет график работы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу туристического объекта в Facebook.
"Уважаемые любители горного отдыха и катаний! Совместно с ДЧС мы проведём учения в конце следующей недели", – говорится в сообщении.
График работы:
- 1 февраля с 8.30 до 14.00.
- 2 февраля курорт работать не будет.
- 3 февраля в режиме ожидания.
Администрация попросила любителей горного отдыха и катания отнестись с пониманием.
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