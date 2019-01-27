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Казахстанский боксер завоевал титул "молодежного" чемпиона WBC

Он досрочно выиграл все свои семь боев в профи.

Фото : pixabay27 января 2019, 09:52

Победитель молодежного чемпионата мира из Казахстана Садриддин Ахмедов завоевал титул "молодежного" чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, сообщает Vesti.kz.

Его соперником по поединку за вакантный пояс был мексиканец Абрахам Хуарес. Бой состоялся в рамках вечера бокса в канадском Монреале и был запланирован на десять раундов, но завершился уже в четвертом, когда Ахмедов не оставил шансов Хуаресу. После того как два раза подряд мексиканец побывал в нокдауне, судья остановил бой.

Интересно, что изначально организаторы объявляли о поединке в среднем дивизионе, в котором обычно и выступает казахстанец.

Видео нокаута, или как казахстанец Ахмедов победил мексиканца и завоевал "молодежный" титул WBC

Этот поединок стал для Ахмедова седьмым в профи. Он дебютировал в 2018 году и все свои поединки выиграл досрочно.

В любительском боксе Ахмедов становился победителем молодежного чемпионата мира-2016. Его интересы представляет канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Management.


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