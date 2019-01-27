Емельяненко проиграл в первом раунде нокаутом

Поединок завершился на 35-й секунде первого раунда.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финальном поединке Гран-при Bellator, который прошел в Лос-Анджелесе, передает ТАСС.

Бой в тяжелом весе завершился победой 35-летнего американца нокаутом в первом раунде. На 35-й секунде поединка 42-летний Емельяненко пропустил прямой удар в голову и упал на настил ринга, после чего рефери остановил бой.

На пути к финалу Емельяненко победил американцев Фрэнка Мира и Чейла Сонена, Бейдер оказался сильнее соотечественников Мухаммеда Лаваля и Мэтта Митриона. Бейдер стал обладателем двух чемпионских поясов - чемпиона Bellator и победителя Гран-при.

Для Емельяненко этот бой стал 45-м в смешанных единоборствах, на его счету 38 побед (29 - досрочно) и шесть поражений, еще один поединок признан несостоявшимся. Он выступал под эгидой организаций Rings (выиграл турнир World Class в тяжелом весе и King of Kings - в открытом), Pride (являлся чемпионом мира в тяжелом весе с 2003 по 2007 год), M-1 Global, Affiction и Strikeforce, выходя на ринг против таких бойцов ММА, как хорват Мирко Филипович (Кро Коп), американцы Мэт Линдленд и Дэн Хендерсон, бразилец Антонио Ногейра.

С Bellator российский боец заключил соглашение в ноябре 2016 года. Бой с Бейдером стал для Емельяненко четвертым в организации, его первый поединок завершился поражением от Митриона. На счету Бейдера 27 побед и пять поражений в ММА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vestikz (@vestikzgram) 26 Янв 2019 в 8:52 PST

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