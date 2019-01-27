Садриддин Ахмедов посвятил победу Денису Тену

Поединок стал для Ахмедова седьмым в профи.

Казахстанский профи-боксер Садриддин Ахмедов обратился к казахстанцам после победы над мексиканцем Абрахамом Хуаресем. Видеообращение он опубликовал в Instagram, передает Zakon.kz.

Бой состоялся в рамках вечера бокса в канадском Монреале и был запланирован на десять раундов, но завершился уже в четвертом, когда Ахмедов не оставил шансов Хуаресу. После того как два раза подряд мексиканец побывал в нокдауне, судья остановил бой.

"Приветствую всех фанатов бокса Казахстана. Этот пояс посвящается всему нашему народу. В 2018 году народ пролил много слез из-за ухода Дениса Тена и поражения Геннадия Головкина. Теперь это долгожданная победа. Хвала всевышнему! Алга Казахстан", - обратился Ахмедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOLDIER OF QAZAQ(S.O.Q) (@sadriddin_____soq) 26 Янв 2019 в 7:47 PST

Этот поединок стал для Ахмедова седьмым в профи. Он дебютировал в 2018 году и все свои поединки выиграл досрочно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!