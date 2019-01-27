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Садриддин Ахмедов посвятил победу Денису Тену

Поединок стал для Ахмедова седьмым в профи.

Фото : кадр из видео27 января 2019, 12:04

Казахстанский профи-боксер Садриддин Ахмедов обратился к казахстанцам после победы над мексиканцем Абрахамом Хуаресем. Видеообращение он опубликовал в Instagram, передает Zakon.kz.

Бой состоялся в рамках вечера бокса в канадском Монреале и был запланирован на десять раундов, но завершился уже в четвертом, когда Ахмедов не оставил шансов Хуаресу. После того как два раза подряд мексиканец побывал в нокдауне, судья остановил бой.

"Приветствую всех фанатов бокса Казахстана. Этот пояс посвящается всему нашему народу. В 2018 году народ пролил много слез из-за ухода Дениса Тена и поражения Геннадия Головкина. Теперь это долгожданная победа. Хвала всевышнему! Алга Казахстан", - обратился Ахмедов.

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Публикация от SOLDIER OF QAZAQ(S.O.Q) (@sadriddin_____soq) 26 Янв 2019 в 7:47 PST

Этот поединок стал для Ахмедова седьмым в профи. Он дебютировал в 2018 году и все свои поединки выиграл досрочно.


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