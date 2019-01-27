В результате школьной драки погиб подросток в Актюбинской области
Парень скончался от колото-резаных ран.
Фото : pxhere.com27 января 2019, 18:48
В Шалкарском районе Актюбинской области в результате драки школьников погиб подросток, передает корреспондент МИА "Казинформ".
Инцидент произошел на ледовой площадке. По словам главного врача районной больницы Аскара Есмагамбетова, в результате драки один школьник скончался от колото-резаных ран.
"Скончавшийся подросток доставлен в больницу не на скорой, а его привезли сами школьники. В момент поступления состояние школьника было тяжелым. Несмотря на реанимационные мероприятия, он потерял много крови. Колото-резаные раны. Подросток скончался",- сообщил Аскар Есмагамбетов.
В Департаменте полиции области сообщили, что предоставят подробную информацию об инциденте в понедельник, 28 января.
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