В результате школьной драки погиб подросток в Актюбинской области

Парень скончался от колото-резаных ран.

В Шалкарском районе Актюбинской области в результате драки школьников погиб подросток, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Инцидент произошел на ледовой площадке. По словам главного врача районной больницы Аскара Есмагамбетова, в результате драки один школьник скончался от колото-резаных ран.

"Скончавшийся подросток доставлен в больницу не на скорой, а его привезли сами школьники. В момент поступления состояние школьника было тяжелым. Несмотря на реанимационные мероприятия, он потерял много крови. Колото-резаные раны. Подросток скончался",- сообщил Аскар Есмагамбетов.

В Департаменте полиции области сообщили, что предоставят подробную информацию об инциденте в понедельник, 28 января.

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