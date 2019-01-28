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В Астане, Караганде и Костанае отменили занятия в школах

Занятия отменили из-за морозов.

Фото : pixabay28 января 2019, 06:18

В Астане, Караганде и Костанае отменили занятия в школах, сообщает Zakon.kz.

Так, в столице в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются.

Также дома останутся ученики 0-9 классов первой смены карагандинских школ.

В Костанае температура воздуха достигла минус 27°, занятия отменены для учеников 0-9 классов первой смены.


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