В Астане, Караганде и Костанае отменили занятия в школах
Занятия отменили из-за морозов.
Фото : pixabay28 января 2019, 06:18
В Астане, Караганде и Костанае отменили занятия в школах, сообщает Zakon.kz.
Так, в столице в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются.
Также дома останутся ученики 0-9 классов первой смены карагандинских школ.
В Костанае температура воздуха достигла минус 27°, занятия отменены для учеников 0-9 классов первой смены.
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