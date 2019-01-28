Тренер расстался с Емельяненко после поражения

Россиянину наложили девять швов.

Голландский специалист Питер Тайссе больше не будет сотрудничать с российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Федором Емельяненко. Об этом сам тренер сообщил журналистам, передает Vesti.kz.

Ранним утром 27 января в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоялся финальный поединок Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру нокаутом на 35-й секунде первого раунда.

"Для меня этот бой в составе его команды - точно последний. Об этом я ему сообщил еще в Голландии. Конечно, мне тяжело расставаться. Мы дошли до финала и проиграли. Но это жизнь", - цитирует "Спорт-Экспресс" слова Тайссе, работавшего с Емельяненко с января 2011 года.

Видео сумасшедшего нокаута, или как чемпион из США нокаутировал Федора Емельяненко за 35 секунд

Тайссе предположил, что бой с Бэйдером стал для Емельяненко последним в карьере. Он отметил, что у его подопечного есть проблемы с коленом и плечом. Тренер рассказал, что в проигранном американцу поединке Емельяненко не получил серьезных травм. "Единственное - есть рассечение, ему наложили девять швов", - сказал Тайссе.

42-летний Емельяненко за свою карьеру провел 45 боев, одержав 38 побед и проиграв шесть раз. Еще один поединок с его участием был оставлен без результата.

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