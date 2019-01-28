В Казахстане начнут маркировать лекарства для борьбы с контрафактом

В целях расширения перечня маркируемых товаров с прошлого года также начат пилот по маркировке табачной продукции.

По словам министра финансов РК Алихана Смаилова, для защиты от контрафактной продукции, выравнивания конкурентных условий бизнеса и сокращения объема теневой экономики в настоящее время ведется работа по созданию системы маркировки и прослеживаемости товаров, передает корреспондент Zakon.kz.

"Промаркировано на данный момент свыше 250 тысяч меховых изделий. В рамках пилота по маркировке меховых изделий имеются положительные результаты. За 2018 год по сравнению с 2017 годом количество импортеров, оформивших декларацию на товары, увеличилось в 1,4 раза - с 63 до 90. Маркировка меховых изделий позволила выявить налогоплательщиков, занижавших доходы с целью применения предельного порогового значения по специальному налоговому режиму для льготного налогообложения", - сказал Смаилов на правительственном часе в мажилисе по вопросам внедрения цифровых технологий в налоговое и таможенное администрирование.

Он сообщил, что количество субъектов, осуществляющих деятельность на основе патента, сократилось в 13 раз - с 247 до 19. В то же время поступления таможенных пошлин и налогов по импорту вырос в 1,5 раза - с 372 млн тенге до 516 млн тенге.

"Количество импортеров меховых изделий увеличилось в два раза - с 19 до 39. В целях расширения перечня маркируемых товаров с октября 2018 года начат пилот по маркировке табачной продукции. В текущем году начнется пилот по маркировке лекарственных средств", - уточнил министр.

В заключение глава Минфина добавил, что работа в данном направлении будет продолжена с учетом замечаний и предложений депутатов при ратификации Соглашения "О маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС".

Оксана Скибан, Астана

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