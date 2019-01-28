Десяток авто на одном человеке - регистрацию будут проверять в Казахстане

Министр финансов РК Алихан Смаилов заверил, что впредь для недопущения фактов регистрации десятка автомобилей на одно лицо ведомством предусмотрено внедрение специального формата логистического контроля.

В 2017-2018 годах в сведениях по отношению к владельцам автомобилей было исправлено 16 млн ошибок . Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам внедрения цифровых технологий в налоговом и таможенном администрировании, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Так, в ходе обсуждений депутат Мажилиса Ержан Кудайберген поднял проблему ошибок в налоговых квитанциях по автотранспорту.

"Касательно единой автомобильной базы Министерства внутренних дел и его территориальных подразделений, в 2016 году, когда обсуждалась единая всеобщая декларация, имели место факты, когда гражданам приходили счета по ранее проданным автомобилям, либо вообще не касающиеся их по налоговой задолженности. Похоже, эта проблема до сих пор не решена. Об этом свидетельствуют неправильные внесенные в счета налоги, это говорит о том, что база по автовладельцам вовремя не обновляется. Какая работа проводится вашим ведомством для своевременного обновления этой базы и когда будет обеспечена интеграция базы информационного центра МВД с информационной системой Комитете государственных доходов?", - спросил депутат.

На что заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев отметил, что эта проблема связана с вопросом объединения информационной базы МВД и Минфина.

"За два года (2017-2018 годы) исправили более 16 млн ошибок в сведениях. Еще предстоит исправить 16 150 записей. Мы думаем окончить эту работу в течение 5-6 месяцев. Теперь информация по транспорту будет предоставляться Минфину в онлайн-режиме. Эта услуга был включена с 10 января 2019 года", - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр финансов РК Алихан Смаилов заверил, что впредь для недопущения фактов регистрации десятка автомобилей на одно лицо ведомством предусмотрено внедрение специального формата логистического контроля.

"К примеру, если на одного человека будет зарегистрировано сотни транспортных средств, тогда налогоплательщику не сразу будет отправляться извещение. Сначала мы будем проверять, только после выяснения всех обстоятельств, будет направляться извещение", - добавил Алихан Смаилов.

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