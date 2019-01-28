Тело убитой в Астане журналистки эксгумируют

Экспертиза должна помочь специалистам ответить на ряд вопросов.

Суд постановил провести повторную судмедэкспертизу погибшей в прошлом году журналистки Ирины Бекетовой для выяснения обстоятельств смерти, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Суд постановил назначить по уголовному делу по обвинению Анатолия Гусейнова по части 3 статьи 106 УК РК повторную судебно-медицинскую экспертизу с привлечением специалиста нейрохирурга, производство которой поручить экспертам палаты экспертов филиала по Астане", - озвучила постановление судья Вероника Семенова.

По ее словам, экспертиза должна помочь специалистам ответить на следующие вопросы:

1. Какие телесные повреждения имеются у Бекетовой.

2. Имеются ли нарушения целостности костей черепа в результате причиненной травмы Бекетовой.

3. Указать точную локализацию кровоизлияния мягких тканей затылочной области Бекетовой. Как давно образования телесных повреждений.

4. Какова давность образования сгустка крови объемом 60 мл и место его расположения.

5. Кровоподтек в области правого глаза и закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием в теменно-затылочной области образовались в одно или разное время. Каков механизм образования закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в теменно-затылочной области - в результате нанесения локальных ударов в затылочную область или падения с высоты собственного роста с вертикального положения и соударения об тупые твердые предметы, об плоскую твердую поверхность.

6. Могли ли телесные повреждения Бекетовой и кровоизлияние в теменно-затылочной области образоваться при обстоятельствах описываемых свидетелями.

7. Могли ли телесные повреждения образоваться в результате нанесения ей удара в область лица и последующего придания телу ускорения и падения с высоты собственного роста и соударения об тупые твердые предметы об плоскую твердую поверхность и в результате образование черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в теменно-затылочной области.

8. Могли ли образоваться телесные повреждения Бекетовой в результате одного удара без последующего придания телу ускорения и падения с высоты собственного роста с соударением.

9. Каково состояние сердечно сосудистой системы Бекетовой. Состоит ли оно в причинной связи с ее смертью.

10. Имеются ли в крови Бекетовой этиловый спирт, наркотические и другие отравляющие вещества. Состоит ли это в причинной связи со смертью.

При этом судья отметила, что повторная экспертиза подразумевает эксгумацию тела.

"Извлечь труп Бекетовой из мест захоронения, провести эксгумацию для проведения экспертизы. О производстве эксгумации уведомить Максутова, одного из родственников умершей Бекетовой. Решение о производстве эксгумации может быть обжаловано", - сказала В. Семенова, подчеркнув, что первая экспертиза была проведена с нарушением методики.

Она также добавила, что уголовно-процессуальный кодекс РК не предусматривает согласие потерпевшей стороны при производстве эксгумации, он предусматривает уведомление одного из родственников погибшей.

В сентябре 2018 года в Астане в подъезде дома была убита журналистка Ирина Бекетова. В убийстве подозревается ее сожитель Анатолий Гусейнов. В Министерстве внутренних дел РК озвучили подробности убийства.

"Убийство журналистки И. Бекетовой на почве ревности совершил сожитель А. Гусейнов, когда встретил ее с мужчиной в подъезде. Между погибшей и сожителем произошел словесный конфликт. Увидев ссору, знакомый погибшей решил уйти. Однако уходя, услышал, что он ее бьет, а когда обратно поднялся, то увидел ее лежащую без сознания и вызвал скорую", - сказал официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

28 сентября Анатолий Гусейнов был задержан полицией в заброшенном здании на берегу реки Есиль в поселке Ижевское Аршалинского района Акмолинской области. Как отметили в МВД, полицейские застали А. Гусейнова врасплох, поэтому он не оказал сопротивления.

На первых судебных заседаниях было озвучено, что женщина погибла от удара, полученного после падения.

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