Вице-премьер задумался о целесообразности адресных справок

Аскар Жумагалиев поручил коллегам проанализировать необходимость существования этого документа.

Заместитель премьер-министра- министр оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на своей странице в Facebook задумался о необходимости существования адресных справок, передает Zakon.kz.

Вице-премьер задался вопросом, кто чаще всего запрашивает у населения адресные справки.

"На днях поинтересовался у руководителей кадровых служб нескольких компаний, с какой целью они запрашивают у людей адресные справки. Говорят - на всякий случай, чтобы потом можно было найти человека, если вдруг, он переедет, и информация в личном листке устареет. А как в этом случае поможет адресная справка, которую вам принесли одновременно с заполненным личным листком? Она ведь также устареет... Тем более, что в Трудовом Кодексе нет требований по предоставлению данного документа. Получается, что из-за этого "всякого случая" человек должен тратить свое время на получение справки. И хоть ее сегодня можно быстро получить онлайн, и через телеграмм, это все же временные затраты", - пишет Аскар Жумагалиев.

В прошлом году, по его информации, государственные органы перестали требовать разные справки, если эту информацию они могут получить в базе данных (если такие факты еще остались, напишите). В их числе и адресная справка. Для банков и других третьих лиц, есть сервис на портале egov, который им также дает возможность при согласии клиента получить сведения о прописке гражданина. Зачем тогда эта бюрократия?

"Сегодня поручил коллегам из министерств и госкорпорации "Правительство для граждан" проанализировать необходимость существования адресной справки и вопрос ее исключения из реестра госуслуг", - заключил Аскар Жумагалиев.

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