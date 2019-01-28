Начальник смены экибастузской ТЭЦ погиб, обварившись паром
Создана комиссия, начато расследование несчастного случая на производстве.
Коллеги обнаружили тело лишь спустя полчаса после несчастного случая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.
ЧП произошло вечером 26 января.
- Скорую вызывали сотрудники предприятия, сообщив, что их коллега лежит без сознания. По словам рабочих, пострадавший пошел проверять датчики давления, после чего, вероятно, произошел разрыв трубы с паром. 39-летний мужчина обварился. Коллеги нашли его лишь спустя 30 минут после несчастного случая. Бригада скорой помощи лишь зафиксировала смерть, - рассказала пресс-секретарь областного управления здравоохранения Эльмира Темиргалиева.
Как уточнили в областном управлении труда, погибший работал на станции ТОО "Экибастузтеплоэнерго" в должности начальника смены котлотурбинного цеха.
- Сегодня была создана комиссия, начато расследование несчастного случая на производстве, - сообщил государственный инспектор по Экибастузскому региону и Баянаульскому району Сергей Чигвинцев. – По предварительным данным, известно, что произошло отключение котлоагрегата №8, который был остановлен действием защиты по понижению уровня воды в барабанах. Об обстановке на котле доложил машинист-обходчик котельного оборудования начальнику смены станции. Он, в свою очередь, сообщил начальнику смены котлотурбинного цеха о том, где был обнаружен свищ в трубопроводе и шла утечка пара, из-за чего котел остановился. Мужчина пошел на место ЧП и погиб. Его тело нашли на отметке 18 метров ближе к тылу котла при плохой видимости.
Известно, что на предприятии погибший мужчина отработал более 10 лет.
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