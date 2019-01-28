Жительница Актау утверждает, что ее малолетних дочерей насиловал родной отец

Слова Ирины подтвердили и соседи, которые много лет прожили бок о бок с детьми.

Женщина утверждает, что со слов ее малолетних дочерей, сексуальное насилие над ними совершил их родной отец и его квартирант, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

Эта история могла бы остаться незамеченной, если бы не несчастный случай – пожар в доме, где проживала семья. Помочь погорельцам вызвались волонтеры "Клуба добряков Актау", они же первыми услышали шокирующую историю насилия над малолетними детьми и обратились за помощью к общественникам.

"Мы приехали к пострадавшей Ирине, чтобы узнать, какая помощь после пожара ей нужна. Она сказала, что никакой материальной помощи не требуется, но участие психолога необходимо ее дочерям четырнадцати, двенадцати и десяти лет. Последняя из девочек инвалид детства. Со слов Ирины, когда ей было 13 лет, ее родители умерли, и опекунство над ней взяла подруга матери, у которой был свой 26-летний сын Мурат. Мужчина изнасиловал приемную сестру вскоре после ее переезда. В 14 лет Ирина родила первую дочку от сводного брата, в 16 лет еще одну. Затем она ушла от Мурата и вернулась к нему с еще одной девочкой, но от другого мужчины. Потом у женщины появился сын. Ирина признается, что вела не самый примерный образ жизни. Воспитанием детей особо не занималась, устраивая личную жизнь. Четыре года назад Ирина встретила мужчину, к которому переехала, оставив четверых детей с Муратом. Жизнью детей она интересовалась изредка. Недавно Ирина забрала детей к себе. Тогда-то ее дочери рассказали ей, что неоднократно подвергались насилию со стороны родного отца и его 26-летнего квартиранта", - рассказывают волонтеры "Клуба добряков".

Слова Ирины подтвердили и соседи, которые много лет прожили бок о бок с детьми.

"Они рассказали, что видели, как Мурат смотрел детское порно. Также они сообщили, что носили ему еду для детей, но он сам все съедал, а детям отдавал только кости. По их словам, малыши жили в жутких условиях. Также соседи сказали, что слышали о том, что дети подвергаются сексуальному насилию. Более того, об этом знают даже дети в школе. Однако никто не сообщил в органы и не попытался этих детей спасти", - рассказывают "добряки".

Сама Ирина рассказала, что волонтеры оказали содействие и помогли отвезти детей на освидетельствование в клинику.

"В заключении врач написала, что все дочки 14, 12 и 10-ти лет не имеют девственной плевы. Старшая, которой сейчас 14 лет, впервые насилию подверглась, когда ей было девять лет. Самая младшая была изнасилована в декабре 2018 года. По заключению врача в извращенной форме, так как повреждения имеются и вагинальные, и анальные. Две дочери говорят, что это с ними сделал папа, младшая указывает на его сожителя", - рассказывает Ирина.

По словам женщины, с заключением врача и заявлением она обратилась в прокуратуру Актау. Там заявление не приняли и отправили ее в УВД Мунайлинского района.

"Сначала они не хотели принимать заявление. Потом сказали, что если заключение врача из частной клиники, то оно не может служить доказательством, так как врача мы могли подкупить. В итоге в кабинете собралось около восьми полицейских, которые начали давить на старшую дочь, задавать ей некорректные вопросы. Дочка испугалась и еще больше закрылась, так как ее психика и так нарушена", - рассказывает Ирина.

В этой истории еще много вопросов, на которые пока нет ответов. Подвергались ли дети насилию и со стороны кого, выяснит следствие, которое, как надеется Ирина, начнется в скором времени.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!