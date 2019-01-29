Канадский легионер "Барыса" назвал кумыс гадостью

"Зарезанный на льду баран? Это важно для местных".

Нападающий "Барыса" Кертис Волк поделился отношением к ритуалам в Казахстане и о своем отношении к местной кухне в интервью порталу sport24.ru.

– Слышали ли от Даррена Дитца или кого-то другого о прошлом сезоне, когда на арене совершили жертвоприношение барана и последующим окроплением его кровью хоккейных ворот?

– Да, я знаю, что это религиозный ритуал казахов. Это немного необычно для иностранцев, но для местных, кто верит, это важно, так что нужно отнестись с пониманием к этому.

– Принято считать, что в Америке люди более улыбчивые и дружелюбные, чем здесь. Согласны?

– Да, в США и Канаде они действительно более открытые. В Казахстане прохожие не будут тебе улыбаться, но если ты обратишься к ним с вопросом или просьбой, то они сразу постараются помочь. Мне кажется, это даже важнее улыбки.

– Что знаете о казахах и истории страны?

– На самом деле, совсем немного. Слышал, что коренное население вело кочевнический образ жизни, жили в юртах. Довольно интересно.

– Пробовали ли что-то из национальной кухни?

– Я знаю, что такое бешбармак, порции просто огромные. Правда, я так и не пробовал его, но в ближайшее время постараюсь исправиться.

– Слышали о шурпе – это суп с бараниной?

– Нет, даже не слышал.

– А кумыс?

– Нет. Что это?

– Напиток из кобыльего молока.

– Ничего себе. Знаете, я как-то купил молоко в магазине, я думал, что это молоко, но оказалась какая-то гадость. Наверное, это был кумыс.

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