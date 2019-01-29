Судья Тhe world's best из Казахстана – Америка заговорит о наших талантах

Гаухар Нуртас поделилась подробностями проекта.

Казахстанка Гаухар Нуртас (Gia Noortas), вошедшая в состав жюри международного шоу талантов Тhe world's best на американском телеканале CBS, рассказала на видео о том, как попала в состав судей, в чем особенность шоу и старается ли она помогать участвующим в проекте Димашу Кудайбергену и Данэлии Тулешовой, передает Zakon.kz.

Продюсер, режиссер, основатель Hollywood film academy Гаухар Нуртас живет и работает в Лос-Анджелесе 17 лет, создает свое кино, организовывает в Лос-Анджелесе большие мероприятия, связанные с продвижением казахстанской культуры и кино. Соотечественникам она знакома по фильму "Токал", прошедшем в кинопрокате в 2016 году. Сейчас она приглашена в жюри шоу талантов Тhe world's best, организованном американским телеканалом CBS.

The World's Best - первый в своем роде глобальный конкурс талантов, организованный Джеймсом Корденом, в котором участвуют творческие люди из всех мыслимых жанров, со всех уголков планеты. Они не только должны произвести впечатление на звездный состав американских судей Дрю Бэрримор, Ру Пола и Фэйт Хилл, но и покорить сердца международного жюри – "стены мира", куда вошли 50 самых опытных в мире искусства людей, специалисты из всех областей развлечений. Только один участник в конечном итоге будет признан лучшим в мире.

Гаухар Нуртас как раз и вошла в число 50 международных судей. К слову, Казахстан является одной из 50 стран мира, чьи таланты представлены на сцене грандиозного телепроекта. Честь нашей страны защищают Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова.

Когда Гаухар предложили стать членом жюри, она очень обрадовалась.

"Звонок получило почетное консульство Казахстана в Лос-Анджелесе, CBS искали человека с нужной биографией, опытом работы, тогда прозвучало мое имя. Было очень приятно. Это большая ответственность – представлять нашу страну(…). Когда я узнала, что таланты от Казахстана – Данэлия и Димаш, я была вдвойне рада. Это невероятные таланты, я думаю, что Америка заговорит о казахстанских талантах", - сказала Гаухар Нуртас.

Само участие в жюри для казахстанки - очень значимое событие.

"Появилась возможность работать с масштабным шоу, это большой шаг в моей карьере. Приобрела 49 друзей – других членов жюри (…) Это профессионалы, имеющие огромный опыт работы в своей области, каждый интересен как человек, как личность. Сейчас могу смело сказать, что у меня друзья на каждом континенте", - рассказал Гаухар Нуртас.

Ранее казахстанке не приходилось когда-либо в жизни быть членом жюри, поэтому Тhe world's best – ее первый опыт в качестве судьи.

"Я чувствовала огромную ответственность. Таланты на шоу из разных уголков мира, конечно, хочется всеми силами помочь нашим, но в то же время сама позиция жюри требует справедливых решений", - подчеркнула казахстанка

Съемки шоу еще идут, занимают определенное время. Гаухар параллельно работает над своими проектами, график очень сложный. В завершении видео она рассказала о своих проектах, над которыми работает.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!