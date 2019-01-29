После массовой травли собак в Текели акимат создал комиссию для расследования

По данным властей, в 2018 году в акимат Текели не обратился с жалобами на травлю животных ни один житель.

Жители города Текели в Алматинской области рассказали о массовых убийствах домашних животных. Кошек и собак прямо на улице травили сосисками с ядом. Как утверждают очевидцы, делали это сотрудники ветслужбы населенного пункта. Акимат региона сделал заявление по поводу нескольких происшествий, передает Zakon.kz.

В ноябре сразу несколько жителей Текели заявили о том, что их домашних животных намеренно отравили. Во всех случаях свидетели называют причиной отравление сосисками, которые разбросали по улице ветслужбы города. После того, как животное съедало мясную продукцию, питомец умирал мучительной смертью несколько часов.

Zakon.kz обратился в акимат региона с просьбой пояснить, как происходит сегодня отлов животных в Текели. По информации властей, они знают о проблеме жителей. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о намеренной травле животных, уже создана специальная комиссия. Как отметили в акимате, в ветслужбу Текели в 2018 году не поступало ни одной жалобы от жителей города на их работу.

"Мы со своей стороны заинтересованы качественно выполнить работу по профилактике передаче зооантропонозных болезней, а также по предотвращению социального недовольства среди населения", - отметили в акимате области.

В 2018 году в Алматинской области на отлов и уничтожение 37 тысяч бродячих собак и кошек было выделено из бюджета 73 млн тенге. Работа по отлову в каждом населенном пункте выполняет местная ветслужба.

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