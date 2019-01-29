36 тысяч осетров погибло в Атырауской области, причина неизвестна

Руководство ТОО ждет, когда виновных определят следственные органы.

В социальных сетях широко распространяется видео со штабелями погибших осетров на участке атырауского филиала ТОО "Луговской конный завод" в районе пригородного села Кок-арна. "АЖ" пообщался по этому поводу с директором филиала Аманжаном Шаудановым.

По его данным, образцы погибшей рыбы были направлены на экспертизу в лаборатории "Национального центра экспертизы" и "Казахской академии питания". Посторонних веществ обнаружено не было. И сейчас руководство ТОО ждет, когда виновных определят следственные органы. Пока все молчат.

Погибла вся рыба - 36 тысяч осетров. Ущерб пока неизвестен. Но известно, что вкладывались в разведение осетра кредитные деньги.

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